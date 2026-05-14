Cagliari-Torino probabili formazioni: le ultime su Mina, Zapata e sul sostituto di Gineitis

In mezzo alla diatriba per il Derby capitolino e le partite che potrebbero valere un posto in Champions, il 37esimo turno vede di scena altre tre partite in contemporanea, decise per l'obiettivo in comune: oltre a quelle di Lecce e Cremonese c'è anche quella del Cagliari, che domenica ospita il Torino nel tentativo di ottenere il punto mancante per la matematica permanenza in Serie A.
Reduce dalla sconfitta interna contro l'Udinese, il Cagliari ha una nuova opportunità casalinga, l'ultima dell'annata, per distanzia definitivamente la Cremonese e rimanere in Serie A. Dall'altra parte un Torino sì salvo, ma deluso dalla stagione nella sua interezza e speranzoso di ottenere il miglior piazzamento possibile in questi ultimi 180 minuti.
Nel Torino non sarà presente lo squalificato Ginetis, mentre il tecnico del Cagliari, Pisacane, dovrà rinunciare ad alcuni giocatori indisponibili causa infortunio.