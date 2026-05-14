Cagliari-Torino probabili formazioni: le ultime su Mina, Zapata e sul sostituto di Gineitis

Cagliari-Torino si può vedere in diretta tv e streaming tramite Dazn, che anche nel 2025/2026 ha trasmesso l'intera Serie A.

La sfida tra Cagliari e Torino non è una delle gare in co-esclusiva con Sky, Sky Go e NOW, ma chi ha attivato 'zona Dazn' può comunque seguire il match dell'Unipol Domus sul satellite attraverso il canale numero 214, ovvero Dazn 1.