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Mendy CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Cagliari-Torino probabili formazioni: le ultime su Mina, Zapata e sul sostituto di Gineitis

Serie A
Cagliari vs Torino
Cagliari
Torino

A caccia del punto mancante per la salvezza matematica, il Cagliari ospita il Torino nella serata di domenica. I granata vogliono vincere per ottenere il miglior piazzamento possibile.

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In mezzo alla diatriba per il Derby capitolino e le partite che potrebbero valere un posto in Champions, il 37esimo turno vede di scena altre tre partite in contemporanea, decise per l'obiettivo in comune: oltre a quelle di Lecce e Cremonese c'è anche quella del Cagliari, che domenica ospita il Torino nel tentativo di ottenere il punto mancante per la matematica permanenza in Serie A.

Reduce dalla sconfitta interna contro l'Udinese, il Cagliari ha una nuova opportunità casalinga, l'ultima dell'annata, per distanzia definitivamente la Cremonese e rimanere in Serie A. Dall'altra parte un Torino sì salvo, ma deluso dalla stagione nella sua interezza e speranzoso di ottenere il miglior piazzamento possibile in questi ultimi 180 minuti.

Nel Torino non sarà presente lo squalificato Ginetis, mentre il tecnico del Cagliari, Pisacane, dovrà rinunciare ad alcuni giocatori indisponibili causa infortunio.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane

    Squalificati: Ze Pedro | Indisponibili: Idrissi, Mazzitelli, Felici, Pavoletti, Borrelli, Liteta

    Ballottaggi: Mendy 55%-Kilicsoy 45%, Folorunsho 55%-Sulemana 45%

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Obrador; Simeone, Njie. All. D’Aversa

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Ismajli

    Ballottaggi: Coco 55%-Marianucci 45%, Pedersen 55%-Lazaro 45%, Gineitis 55%-Casadei 45%, Adams 55%-Zapata 45%

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  • DOVE GUARDARE CAGLIARI-TORINO DOMENICA

    Cagliari-Torino si può vedere in diretta tv e streaming tramite Dazn, che anche nel 2025/2026 ha trasmesso l'intera Serie A.

    La sfida tra Cagliari e Torino non è una delle gare in co-esclusiva con Sky, Sky Go e NOW, ma chi ha attivato 'zona Dazn' può comunque seguire il match dell'Unipol Domus sul satellite attraverso il canale numero 214, ovvero Dazn 1.

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