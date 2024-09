Cagliari-Napoli, perchè in Curva Nord non ci sono i tifosi? Tutti sugli spalti solamente dopo venti minuti

Cagliari vs SSC Napoli

A Cagliari di scena l'attesa sfida contro il Napoli: i tifosi rossoblù sono entrati in Curva Nord solamente dopo i primi venti minuti di gioco.

Primi venti minuti di Cagliari-Napoli deludenti, con la curiosità più interessante arrivata di fatto dagli spalti dell'Unipol Domus, casa della squadra allenata da Nicola.

Solamente dopo il 20', infatti, i tifosi del Cagliari hanno tappato un buco inizialmente ben visibile nella Curva Nord.

Nella prima parte di gara, infatti, i tifosi della Curva Nord hanno scelto di non essere presenti sugli spalti come forma di protesta: per la parte più calda dello stadio cagliaritano, un ritorno nel settore rossoblù al termine della mobilitazione .