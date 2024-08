Cagliari-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cagliari vs Como

Seconda giornata di Serie A, il Cagliari di Nicola ospita il Como in Sardegna: dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda gara di Serie A 2024/2025 per Cagliari e Como. I padroni di casa ospitano la neopromossa dopo aver fermato la Roma alla Unipol Domus (0-0), mentre gli ospiti hanno perso allo Stadium contro la Juventus di Thiago Motta per 3-0.

Cagliari e Como non si affrontano dalle annate in Serie B, con un totale di 50 precedenti. Il team sardo è avanti in termini di vittorie, con 21 successi, mentre il team lombardo si difende con 16. A completate il quadro delle sfide del passato 13 pareggi.

Di Bello dirige Cagliari-Como di lunedì 26 agosto. In questo caso il direttore di gara è stato protagonista con i rossoblù in campo in venti occasioni, solo tre invece dall'altra parte.

Tutte le info su Cagliari-Como: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.