Senza Cabal la soluzione difensiva di Thiago Motta può essere McKennie: non sarebbe la prima volta

Dopo Bremer, fuori per il resto della stagione, la Juventus saluta Juan Cabal. Infortunio al ginocchio grave per l'ex Verona, che non potrà essere più protagonista nella difesa bianconera fino alla prossima annata. Nuovamente colpita duramente in difesa, la società bianconera dovrà trovare nuove soluzioni tra novembre e dicembre, in attesa del mercato di gennaio. Se la finestra invernale aprirà un mondo di possibilità, che starà alla Juventus cogliere o meno, il tempo che separa Madama dal calciomercato dovrà portare ad altre soluzioni interne. Tradotto, pescare dalla squadra giovanile, dalla seconda squadra o dagli attuali uomini di Thiago Motta, adattati in difesa. Ed è proprio su quest'ultimo punto che la Juventus potrebbe battere, almeno inizialmente. Vista la moria di giocatori in difesa, la soluzione potrebbe arrivare dal passato: Weston McKennie come terzino.