Milan-Torino 3-2, pagelle e tabellino: Pavlovic con l'eurogoal, Rabiot trascinatore, Simeone in palla, Ebosse insufficiente

Il Milan torna a vincere dopo il passo falso dell'Olimpico per mano della Lazio: k.o. un Torino comunque positivo, evidentemente rigenerato dalla cura D'Aversa. In attesa di Fiorentina-Inter, Modric e compagni volano a -5 dai nerazzurri e rimettono dietro il Napoli, vittorioso a Cagliari.

A partire meglio sono gli ospiti, per nulla intimoriti dall'avversario e dalla spinta del pubblico di San Siro: i primi 15-20 minuti strizzano l'occhio ai granata, prima del 'risveglio' rossonero guidato da Rabiot, il cui ritorno in mediana è manna dal cielo per Allegri. È proprio il francese a scaldare i guantoni di Paleari con una botta violenta dalla lunga distanza, ma il portiere del Torino nulla può sulla magia di Pavlovic: l'ex Salisburgo raccoglie una respinta di Coco e lascia partire un sinistro da fuori area che si insacca dopo un bacio alla traversa. Maignan si oppone alla reazione immediata di Zapata ma, come il collega, deve arrendersi al tap-in di Simeone, lesto nel fiondarsi sul pallone calciato da Pedersen e respinto sul palo dall'estremo difensore francese.

Allegri toglie l'ammonito Tomori all'intervallo: dentro Athekame e passaggio alla difesa a quattro. Il nuovo sistema porta subito frutti: imbucata di Modric per Pulisic che crossa sul secondo palo per l'accorrente Rabiot, a segno per la prima volta da milanista a San Siro. Un goal che tramortisce gli uomini di D'Aversa, puniti pochi secondi più tardi anche da Fofana: troppa libertà di tiro per l'ex Monaco che suggella l'ottimo approccio del 'Diavolo' nella ripresa.

Maignan nega di piede il 3-2 a Simeone, Allegri manda in campo Gimenez a oltre tre mesi dall'infortunio alla caviglia. Il finale è più rovente del previsto per il Milan: Fourneau concede il rigore dopo l'on field review per un braccio di Pavlovic sul volto di Simeone, Vlasic è perfetto dagli undici metri. Episodio che riaccende lo spirito di rimonta granata, frenato dalla gestione di un Milan che porta a casa una vittoria importantissima nonostante qualche patema imprevisto.