C’è Spagna-Germania, il ‘derby’ di Joselu: quando disse di voler giocare con la Nazionale tedesca

L’attaccante della Nazionale spagnola si appresta a sfidare la Germania a Euro 2024: è nato a Stoccarda ed ha giocato in Bundesliga.

Gli ottavi di finale di Euro 2024 hanno emesso i loro verdetti definitivi.

Il quadro dei quarti di finale è ormai completo e tra le quattro sfide che metteranno in palio un pass per le semifinali c’è una in particolare che forse affascina più di tutte le altre: quella che il prossimo 5 luglio vedrà protagoniste Spagna e Germania.

A Stoccarda si affronteranno due tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, due Nazionali che hanno già mostrato di avere tutte le carte in regola per allungare il loro cammino, oltre che giocatori di qualità superiore.

Una sfida speciale ovviamente per la compagine tedesca che è padrona di casa, ma anche per Joselu che pur vestendo la maglia della Roja farà invece ritorno ‘a casa’.