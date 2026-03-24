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antoine-griezmann(C)Getty Images
Leonardo Gualano

C'è l'annuncio ufficiale: Griezmann lascerà in estate l'Atletico Madrid per l'Orlando City

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L'attaccante francese lascerà l'Atletico Madrid al termine di questa stagione: ad attenderlo un'avventura tutta nuova negli Stati Uniti.

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La notizia era nell'aria da alcuni giorni, adesso però c'è anche l'ufficialità: Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid al termine di questa stagione.

Lo farà per ripartire dagli Stati Uniti e dalla MLS, dove ad attenderlo ci sarà una nuova avventura all'Orlando City.

A confermarlo sono stati sia la franchigia statunitense che lo stesso club del Colchoneros.


  • IL COMUNICATO DELL'ORLANDO CITY

    "L'Orlando City SC, ha annunciato oggi di aver posto sotto contratto raccante dell'Atletico Madrid, vincitore del Mondiali del 2018, Antoine Griezmann.

    L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con decorrenza da luglio 2026 e fino al termine della stagione 2027-2028, con un'opzione per quella 2028-2029.

    Griezmann si unirà ai Lions come designed player quando la finestra di mercato della Major League Soccer, si aprirà a luglio, in attesa dell'autorizzazione medica e della ricezione del suo certificato del trasferimento, oltre che del visto P-1".



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  • "SIAMO ENTUSIASTI DI ACCOGLIERE GRIEZMANN"

    Il direttore generale dell'Orlando City, Ricardo Moreira, attraverso il sito ufficiale del club, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon esito dell'operazione.

    "Antoine è un giocatore completo, creativo, intelligente, clinico. Oltre al suo talento, porta leadership, una spinta implacabile ed una mentalità che eleverà tutti coloro che saranno al suo fianco. Siamo entusiasti di dare il suo benvenuto a lui e alla sua famiglia ad Orlando".

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  • "IL MIGLIOR MARCATORE DELLA NOSTRA STORIA"

    Anche l'Atletico Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato l'accordo trovato con l'Orlando City.

    "Atletico Madrid ed Orlando City SC, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento nella prossima stagione di Antoine Griezmann. L'attaccante si è recato ad Orlando, con il permesso del club, durante i due giorni di riposo concessi alla prima squadra, per formalizzare il suo contratto con la squadra della Florida.

    Il miglior marcatore nella storia del nostro club, intraprenderà una nuova sfida professionale in MLS la prossima estate, dopo aver vestito i nostri colori per dieci stagioni".

  • "DIFFICILE ESPRIMERE QUELLO CHE PROVO"

    Griezmann, che in MLS vestirà la maglia numero 7, ha affidato le sue emozioni al sito ufficiale dell'Atletico Madrid.

    "Non è facile esprimere a parole quello che provo, perché questo club è casa mia e voi siete la mia famiglia. E' stato un percorso incredibile, ricco di partite indimenticabili, goal, gioia e una passione che solo chi si sente veramente Atleti può comprendere.

    Ma lasciamo il futuro al futuro per ora: perché io non me ne vado ora. Ho ancora mesi con questa maglia, mesi per dare il massimo sia nel nostro stadio che in trasferta, per sollevare la Copa del Rey e per sognare di arrivare il più lontano possibile in Champions League.

    Abbiamo ancora tante occasioni per essere felici. Voglio che ogni minuto che mi resta qui sia un tributo a questa maglia. Il meglio deve ancora venire. Lo faremo, come sempre: insieme.

    Il mio presente rimarrà rosso e bianco fino all'ultimo respiro di questa stagione 2026. E il mio cuore lo sarà per sempre.

    Forza Atleti".

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