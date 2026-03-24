C'è l'annuncio ufficiale: Griezmann lascerà in estate l'Atletico Madrid per l'Orlando City

Griezmann, che in MLS vestirà la maglia numero 7, ha affidato le sue emozioni al sito ufficiale dell'Atletico Madrid.

"Non è facile esprimere a parole quello che provo, perché questo club è casa mia e voi siete la mia famiglia. E' stato un percorso incredibile, ricco di partite indimenticabili, goal, gioia e una passione che solo chi si sente veramente Atleti può comprendere.

Ma lasciamo il futuro al futuro per ora: perché io non me ne vado ora. Ho ancora mesi con questa maglia, mesi per dare il massimo sia nel nostro stadio che in trasferta, per sollevare la Copa del Rey e per sognare di arrivare il più lontano possibile in Champions League.

Abbiamo ancora tante occasioni per essere felici. Voglio che ogni minuto che mi resta qui sia un tributo a questa maglia. Il meglio deve ancora venire. Lo faremo, come sempre: insieme.

Il mio presente rimarrà rosso e bianco fino all'ultimo respiro di questa stagione 2026. E il mio cuore lo sarà per sempre.

Forza Atleti".