C’è il Derby, la Roma può contare sul miglior Dybala: la Joya punta a sfatare il tabù Lazio

La Roma affronta la Lazio nel primo Derby del 2025: i biancocelesti tra le vittime preferite di Dybala, che però nella stracittadina è ancora a secco.

Un Derby per aprire l’anno. Messo alle spalle un 2024 scandito da poche soddisfazioni e tanti cambi in panchina, la Roma si appresta a vivere un inizio di 2025 che, comunque andranno le cose, sarà per forza clamoroso.

Il primo impegno ufficiale dell’anno che si è appena aperto, coincide con una partita che storicamente ha un sapore diverso da tutte le altre: quella con la Lazio.

Questione ovviamente di rivalità, di voglia di diventare, almeno dal punto di vista calcistico, i padroni della Capitale ma anche, di dimostrare che il peggio è alle spalle e che si può ancora dare un senso ad una stagione nata male.

La Roma affronterà la Lazio sapendo che in palio ci sono punti importanti, quelli necessari per scalare una classifica ad oggi deficitaria. Le due squadre si presentano all’appuntamento staccate di qualcosa come quindici lunghezze e se i biancocelesti sono in piena corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, i giallorossi devono ancora capire ‘cosa fare da grandi’.

Un Derby nel quale in gioco ci sarà più del semplice orgoglio e che la Roma approccia sapendo di poter contare sul miglior Paulo Dybala degli ultimi mesi.