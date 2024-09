C’è il derby con l’Inter, Fonseca lancia il Milan: “Non penso al futuro, c’è frustrazione ma vogliamo uscirne”

Inter vs AC Milan

Il tecnico rossonero, a fortissimo rischio esonero in caso di sconfitta, presenta il Derby contro l'Inter.

Vigilia bollente quella di Paulo Fonseca che nel suo primo Derby da allenatore del Milan si gioca già probabilmente una fetta importante del suo futuro.

In caso di sconfitta contro l'Inter (ma anche un pareggio potrebbe non bastare) il suo percorso in rossonero potrebbe essere già segnato.

Pesano la difficile partenza in campionato, con una sola vittoria ottenuta contro il Venezia in casa, e la pessima prestazione offerta al debutto in Champions League.

Ma cosa ha detto Paulo Fonseca prima di Inter-Milan?