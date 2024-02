Budimir sviene dopo uno scontro: paura durante Las Palmas-Osasuna

L’ex attaccante del Crotone si è accomodato in panchina, ma nel tragitto per gli spogliatoi ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale.

Niente goal e tanta paura per Ante Budimir. La sfida tra Las Palmas e Osasuna non è stata certamente tra gli highlights della stagione dell’attaccante croato, passato in Italia con le maglie di Crotone e Sampdoria. Nel finale del match, Budimir è rimasto coinvolto in un violento scontro di gioco che ha causato una ferita alla testa e ha provocato la perdita di sangue. Il croato è stato immediatamente sostituito e si è accomodato prontamente in panchina, ma al termine dell’incontro, mentre si dirigeva negli spogliatoi, ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale per sottoporsi ad esami clinici approfonditi. L'articolo prosegue qui sotto