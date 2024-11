Brescianini torna e ritrova il Napoli: perché il suo trasferimento in azzurro è clamorosamente saltato

Out da fine settembre, l'ex Frosinone è di nuovo a disposizione dell'Atalanta. In estate era già dei partenopei, prima del dietrofront: "Malintesi".

Marco Brescianini c'è, finalmente. Più di un mese dopo l'infortunio di Bologna che lo ha costretto a frenare un bell'avvio di campionato, l'ex centrocampista del Frosinone è tornato a lavorare in gruppo. In pratica, è nuovamente a disposizione dell'Atalanta e di Gian Piero Gasperini.

Che domenica giochi oppure che rimanga in panchina per 90 minuti, alla fine, è un dettaglio. Soprattutto perché a colpire è una coincidenza: Brescianini tornerà a calcare un campo di calcio proprio contro il Napoli, che non è solo la capolista del campionato dopo una decina di giornate, ma anche la squadra dove l'ex rossonero sarebbe dovuto finire in estate.

Storia di qualche mese fa, storia abbastanza clamorosa. Storia che, in vista del succoso Napoli-Atalanta di pranzo, torna prepotentemente di moda.