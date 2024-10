Bremer infortunato, come è andata la Juventus senza di lui in passato? Sorpresa, vince il dato delle vittorie

L'infortunio di Bremer priva la Juventus di un big assoluto, quasi sempre titolare da quando è sbarcato in bianconero: cosa è successo in passato?

I peggiori incubi di tifosi, Juventus e fanta-allenatori sono diventati reali, prendendosi il mondo bianconero. Bremer ha subito un grave infortunio nella gara vinta contro il Lipsia e per questo dovrà rimanere fuori fino alla prossima primavera. Ed ora?

La Juventus sta valutando il da farsi, tra la coppia Kalulu-Gatti, la possibilità di vedere Danilo con l'ex milanista, oppure affidarsi ad un centrale svincolato: da Matip a Sergio Ramos, passando per Kjaer, le possibilità che offre il mercato dei senza contratto non sono poi così poche.

Da quando ha lasciato i granata cambiando sponda di Torino, Bremer ha quasi sempre giocato titolare, risultando tra i più presenti dell'ultimo quinquennio bianconero. Anche il brasiliano, però, ha avuto modo di rimanere in panchina per turnover o forma non perfetta, nonchè per alcuni piccoli infortuni.

A fronte di novanta partite ufficiali con la Juventus, Bremer ha saltato appena sedici incontri: in cui il dato più alto fatto registrare è a sorpresa quello delle vittorie.