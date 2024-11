Il primo Borussia Dortmund-Bayern Monaco senza Reus: 30 partite da avversari e pagine di storia

La sfida più attesa dell'anno, il Dortmund ospita il Bayern Monaco: è il primo "Klassiker" senza Marco Reus dopo 12 anni.

A prescindere dalla classifica e dalla distanza tra le due squadre, Borussia Dortmund-Bayern Monaco non è mai una partita come le altre. E non a caso rappresenta il "classico" in versione tedesca.

Sarà un Borussia Dortmund-Bayern Monaco che non vedrà protagonista Marco Reus; la leggenda giallonera ha lasciato il club in estate per trasferirsi in MLS, ai Los Angeles Galaxy.

In campo per oltre 30 volte nella sua carriera contro il Bayern, quasi tutte con il Borussia Dortmund. Pagine di storia e momenti indimenticabili che hanno contraddistinto la rivalità tra le due squadre.