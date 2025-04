Borussia Dortmund-Barcellona 3-1, pagelle e tabellino: i blaugrana steccano, ma sono in semifinale

Solamente un grande Szczesny salva il Barcellona dall'eliminazione, la tripletta di Guirassy non basta: ora aspetta una tra Inter e Bayern Monaco.

Il Barcellona è in semifinale di Champions League ed ora aspetta una tra Inter e Bayern Monaco. Dopo il 4-0 nell'andata dei quarti, ai blaugrana basta anche la sconfitta per 3-1 rimediata in casa del Borussia Dortmund per accedere al turno successivo e rappresentare, probabilmente, la principale favorita per la vittoria finale del torneo.

E dire che dopo il minuto 11 c'è chi sperava in una clamorosa rimonta, viste a più riprese nella fase ad eliminazione diretta dell'ultimo decennio. La rete su rigore di Guirassy (assegnata dall'arbitro italiano Mariani) ha leggermente illuso i padroni di casa, visto il tutto il tempo per segnare in teoria altre tre reti.

Il problema per una squadra tedesca dominante, però, è che l'enorme numero di tiri in porta (sette nel primo tempo) è stato disinnescato da un super Szczesny, a dir poco strepitoso ed eroe dei blaugrana.

Senza le parate di uno Szczesny che ha respinto quasi tutte le occasioni del Borussia Dortmund, mischiando grandi riflessi e attenzione massima nonostante il muro giallo alle sue spalle (decisamente intimorente), il Barcellona avrebbe sicuramente rimediato una devastante rimonta, considerando una prova da dimenticare per tutta la squadra.

Prova, quella del Barcellona, che fa drizzare le antenne dell'Inter: i blaugrana non sono certo imbattibili e davanti alla troppa sicurezza rischiano di cadere, rovinosamente.