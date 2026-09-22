Bordocam Roma-Inter, la battuta di Gasperini a Lautaro Martinez: "Vaff..., fai sempre goal"

A inizio ripresa Lautaro segna subito il goal del 2-1. Gasperini sbotta: "Che presunzione!". E poi toglie Mancini.

De Roon, pronto a entrare, avvisa l'allenatore: Balerdi ha i crampi.





Martinez evita il 3-1 respingendo di faccia un tiro a botta sicura di Malen. Sulla panchina nerazzurra riguardano l'azione e il tattico Cecchi dice: "Mamma mia, mister". Chivu concorda: "Che parata ha fatto". Poi prega ancora una volta Barella di stare calmo e respirare.





Malen è dolorante al polpaccio e chiede il cambio. Castro è pronto a entrare, ma Lautaro prende la traversa e Gasperini decide di cambiare la sostituzione scegliendo Koulierakis. Nella stessa azione Lautaro segna il 2-2, corre sotto al settore ospiti mostrando gli attributi: "Huevos". Poi ha un crampo all'adduttore e fa stretching.







