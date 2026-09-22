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Lautaro Martinez InterGetty Images
GOAL

Bordocam Roma-Inter, la battuta di Gasperini a Lautaro Martinez: "Vaff..., fai sempre goal"

Serie A
Roma vs Inter
Roma
Inter
G. Gasperini
L. Martinez
J. Martinez
D. Massa
N. Barella

I retroscena del big match giocato sabato all'Olimpico, e terminato 2-2, svelati dal format di DAZN. L'arbitro Massa ai giocatori: "Uno spettacolo avete fatto, complimenti, bravissimi".

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BordoCam su Dazn analizza al microscopio il pareggio per 2-2 nello scontro diretto fra Roma e Inter di sabato scorso allo Stadio Olimpico.


Pronti, via e i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Manu Koné, non seguito in area di rigore da Barella. Il quale poi si innervosisce per un mancato passaggio di Diouf e sbraccia in campo, mentre Chivu lo prega di stare calmo. Poco dopo, per un fallo su Hermoso di Thuram lanciato a campo aperto, lo stesso centrocampista nerazzurro viene ammonito per proteste dall'arbitro Massa, che ricorda a capitan Lautaro: "Te l'ho detto che lui non mi deve parlare".



  • L'allenatore romeno si rivolge così ai propri collaboratori in panchina: "Siamo mosci, ragazzi".

    Dopo aver sbagliato un goal a porta vuota su cross di Dimarco, Lautaro chiede a Svilar: "L'hai toccata?". Il portiere giallorosso annuisce: "Un pochino".


    Chivu reclama per la rimessa laterale da cui nasce il raddoppio della Roma e ride con Molina, che sembra toccare per ultimo nel contrasto con Diouf.

    Koné fa doppietta e il portiere Martinez si lamenta: "Non si può difendere così male".

    Dopo la conferma del Var, nell'esultanza Hermoso calcia il pallone fuori dallo stadio: Akanji non la prende bene e così tra i due nasce un battibecco.

    Proprio il difensore svizzero viene ammonito allo scadere della prima frazione di gioco. L'arbitro Massa spiega a Lautaro: "E' vero che avevo già fischiato la fine del primo tempo, però l'ha preso".



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  • A inizio ripresa Lautaro segna subito il goal del 2-1. Gasperini sbotta: "Che presunzione!". E poi toglie Mancini.

    De Roon, pronto a entrare, avvisa l'allenatore: Balerdi ha i crampi.


    Martinez evita il 3-1 respingendo di faccia un tiro a botta sicura di Malen. Sulla panchina nerazzurra riguardano l'azione e il tattico Cecchi dice: "Mamma mia, mister". Chivu concorda: "Che parata ha fatto". Poi prega ancora una volta Barella di stare calmo e respirare.


    Malen è dolorante al polpaccio e chiede il cambio. Castro è pronto a entrare, ma Lautaro prende la traversa e Gasperini decide di cambiare la sostituzione scegliendo Koulierakis. Nella stessa azione Lautaro segna il 2-2, corre sotto al settore ospiti mostrando gli attributi: "Huevos". Poi ha un crampo all'adduttore e fa stretching.



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  • Chivu ordina ai suoi: "Non bisogna concedere". Poi si arrabbia per un cambio di campo sbagliato da Luis Henrique, che prima aveva spronato correndo insieme a lui sulla fascia: "Vai Gigi, vai!".


    L'arbitro Massa fischia la fine e si congratula con gli allenatori e i calciatori di entrambe le squadre: "Uno spettacolo avete fatto, complimenti, bravissimi".


    Gasperini scherza dicendo a Lautaro: "Vaffa…, fai sempre goal".

    Sorrisi pure tra Martinez e Malen, che commentano la parata di faccia.




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