Bordocam Roma-Inter, la battuta di Gasperini a Lautaro Martinez: "Vaff..., fai sempre goal"

BordoCam su Dazn analizza al microscopio il pareggio per 2-2 nello scontro diretto fra Roma e Inter di sabato scorso allo Stadio Olimpico.
Pronti, via e i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Manu Koné, non seguito in area di rigore da Barella. Il quale poi si innervosisce per un mancato passaggio di Diouf e sbraccia in campo, mentre Chivu lo prega di stare calmo. Poco dopo, per un fallo su Hermoso di Thuram lanciato a campo aperto, lo stesso centrocampista nerazzurro viene ammonito per proteste dall'arbitro Massa, che ricorda a capitan Lautaro: "Te l'ho detto che lui non mi deve parlare".