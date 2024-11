Bologna-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nella 14esimo giornata di Serie A, il Bologna ospita il Venezia nell'anticipo del sabato sera: : tutte le informazioni sul match del 'Dall'Ara'.

Dopo due trasferte consecutive all'Olimpico di Roma, il Bologna torna a giocare un match casalingo in Serie A: la formazione di Vincenzo Italiano ha perso solamente due partite in questo campionato, di cui però l'ultima contro la Lazio. Ad attendere i rossoblù c'è il Venezia di Eusebio Di Francesco che arriva da tre sconfitte consecutive, con l'ultima vittoria datata 30 ottobre (3-2 al 'Penzo' contro l'Udinese).

Obiettivi diversi per le due squadre: i padroni di casa cercano punti per rimanere in corsa per le posizioni europee, mentre i veneti vogliono abbandonare l'ultima posizione in classifica.

Scopriamo dove vedere questo secondo match di campionato in tv, streaming e le probabili formazioni del match.