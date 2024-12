Perché i tifosi del Bologna hanno fatto un coro contro Thiago Motta, ex allenatore rossoblù

Thiago Motta affronterà sabato la sua ex squadra: con i suoi vecchi tifosi un rapporto mai sbocciato, tutti i motivi.

All'Allianz Stadium nel prossimo turno di Serie A arriva il Bologna di Vincenzo Italiano; sfida delicata per la Juventus visto il momento complicato ma soprattutto una gara speciale per Thiago Motta, che ritrova la sua ex squadra.

E nell'ambiente rossoblù, si è già iniziato a pensare a questa partita; nel finale del match di Coppa Italia, vinto dal Bologna contro il Monza, il settore più caldo del tifo, ha intonato un coro contro Motta, anche se non tutto il Dall'Ara era con la Curva.

L'allenatore bianconero ha lasciato in estate il Bologna per approdare alla Juventus; decisione che non ha fatto piacere a tanti tifosi rossoblù anche se dietro questo rapporto non idilliaco ci sono altri motivi, precedenti all'addio.