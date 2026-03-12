Bologna-Roma, primo giallo e primo problema: Miranda salta il ritorno all'Olimpico

A Juan Miranda costa carissimo il cartellino giallo rimediato nei primi minuti di Bologna-Roma, derby italiano in Europa League valido per l'andata degli ottavi.

Ammonito, il difensore spagnolo dei rossoblù dovrà saltare il ritorno dell'Olimpico previsto giovedì prossimo, quello che deciderà la qualificata ai quarti.Miranda, infatti, risultava tra i diffidati del Bologna e il fallo su Zaragoza, con pochi dubbi da parte del direttore di gara Jabloski, ha portato immediatamente alla squalifica per la seconda parte degli ottavi europei.

Un po' di nervosismo nel primo tempo di Bologna-Roma, con i giallorossi che hanno subito il primo cartellino per fallo di Wesley (non diffidato). In generale qualche contrasto duro di troppo da entrambe le parti che ha portato l'arbitro tedesco ad ammonire un giocatore per parte, così da far capire il metro di giudizio e la necessità di rallentare dal forsennato avvio.