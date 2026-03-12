Goal.com
Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Roma, primo giallo e primo problema: Miranda salta il ritorno all'Olimpico

Subito una notizia negativa per il Bologna nell'avvio di gara contro la Roma, Miranda è stato ammonito ed essendo diffidato non potrà disputare il decisivo match che varrà i quarti di Europa League.

A Juan Miranda costa carissimo il cartellino giallo rimediato nei primi minuti di Bologna-Roma, derby italiano in Europa League valido per l'andata degli ottavi. 

Ammonito, il difensore spagnolo dei rossoblù dovrà saltare il ritorno dell'Olimpico previsto giovedì prossimo, quello che deciderà la qualificata ai quarti.Miranda, infatti, risultava tra i diffidati del Bologna e il fallo su Zaragoza, con pochi dubbi da parte del direttore di gara Jabloski, ha portato immediatamente alla squalifica per la seconda parte degli ottavi europei.

Un po' di nervosismo nel primo tempo di Bologna-Roma, con i giallorossi che hanno subito il primo cartellino per fallo di Wesley (non diffidato). In generale qualche contrasto duro di troppo da entrambe le parti che ha portato l'arbitro tedesco ad ammonire un giocatore per parte, così da far capire il metro di giudizio e la necessità di rallentare dal forsennato avvio.

  • I DIFFIDATI DI BOLOGNA-ROMA

    BOLOGNA

    Miranda 

    Bernardeschi

    Vitik

    ROMA

    Celik

    Hermoso

    Ndicka

  • IL BOLOGNA SENZA MIRANDA

    Il 26enne del Bologna è uno dei titolari in Serie A e in Europa League, ma ciò nonostante è rimasto in panchina per turnover e qualche stop causato da infortuni vari.

    Nel corso di questa annata Miranda non ha giocato 10 partite a fronte di ben 33 in cui è sceso in campo, prevalentemente da titolare: quando non ha partecipato alle gare del Bologna sono arrivate cinque sconfitte, quattro vittorie e un solo pareggio, ovvero quello contro il Torino di ottobre, in cui il classe 2000 è rimasto in panchina senza subentrare.

    Miranda giocherà il derby regionale contro il Sassuolo nel prossimo turno di Serie A, dunque guarderà da fuori la partita contro la Roma.

