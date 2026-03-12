Bologna-Roma, primo giallo e primo problema: Miranda salta il ritorno all'Olimpico

Il 26enne del Bologna è uno dei titolari in Serie A e in Europa League, ma ciò nonostante è rimasto in panchina per turnover e qualche stop causato da infortuni vari.

Nel corso di questa annata Miranda non ha giocato 10 partite a fronte di ben 33 in cui è sceso in campo, prevalentemente da titolare: quando non ha partecipato alle gare del Bologna sono arrivate cinque sconfitte, quattro vittorie e un solo pareggio, ovvero quello contro il Torino di ottobre, in cui il classe 2000 è rimasto in panchina senza subentrare.

Miranda giocherà il derby regionale contro il Sassuolo nel prossimo turno di Serie A, dunque guarderà da fuori la partita contro la Roma.