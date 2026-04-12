Bologna-Lecce 2-0, pagelle e tabellino: decidono Freuler e Orsolini, salentini sempre terzultimi

Era una partita che metteva in palio punti fondamentali soprattutto per il Lecce, ma a fare sua l'intera posta è stato il Bologna.
La compagine felsinea supera quella salentina tra le mura amiche del Dall'Ara e inanella il suo secondo successo consecutivo, quello che le consente di rafforzare il suo ottavo posto in classifica.
Una sfida che rappresentava un bivio soprattutto per una squadra, quella di Di Francesco, che era chiamata a fare bottino pieno per allontanarsi dal terzultimo posto e approfittare al meglio della sconfitta patita sabato dalla Cremonese a Cagliari.
Un compito certamente non semplice, ma al Lecce va dato il merito di essere sceso in campo con il piglio giusto. In apertura, sono infatti i giallorossi a farsi preferire, ma al 9' Stulic, lanciato a tu per tu con Pessina, fallisce in maniera clamorosa quella che poteva essere l'occasione giusta per il vantaggio.
Sventato il pericolo, il Bologna ha iniziato a guadagnare sempre più metri in campo e la sua supremazia territoriale è stata premiata al 26', quando la difesa ospite si concede una dormita clamorosa dimenticandosi completamente di Orsolini, il cui pallonetto da posizione invitante viene respinto solo dalla traversa: il pallone torna comunque dalle parti di Freuler che, da posizione ravvicinata, non deve far altro che spingerlo in rete per l'1-0.
Il Lecce prova a reagire, ma i padroni di casa prima gestiscono la situazione con grande serenità e poi, nel finale di prima frazione, vanno anche a un passo dal raddoppio ancora con Orsolini, la cui conclusione indirizzata verso il primo palo viene parata da Falcone.
Nella ripresa è sempre il Bologna a fare la partita, con il Lecce che prova a chiudere le maglie della propria difesa per poi ripartire in contropiede.
I felsinei fanno valere il proprio maggiore tasso tecnico e poco dopo l'ora di gioco ci provano ancora con l'attivissimo Orsolini, il cui tiro viene respinto dalla retroguardia avversaria.
Gli ultimi minuti scivolano via senza regalare particolari emozioni, ma comunque il risultato cambia ancora prima del triplice fischio finale, quando Orsolini, con un destro preciso, chiude definitivamente la pratica siglando il goal del 2-0.
Il Bologna, in virtù di questo successo, sale a quota 48, mentre il Lecce, alla quarta sconfitta di fila, resta ancorato al terzultimo posto con 27 punti, ovvero gli stessi della Cremonese, che potrebbe essere rimasta l'unica vera rivale nella corsa alla salvezza che ora vede un gruppo decisamente più sgranato rispetto ad alcune settimane fa.