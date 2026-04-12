Bologna-Lecce 2-0, pagelle e tabellino: decidono Freuler e Orsolini, salentini sempre terzultimi

Pessina tra i pali è sempre sicuro, Lucumì guida al solito la difesa con grande personalità. Freuler segna il goal decisivo e corre tanto, molto attivo anche Sohm. Orsolini è quello che ci prova più di tutti e viene premiato in pieno recupero, Castro lotta ma si vede solo a sprazzi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina 6.5; Joao Mario 6 (66' Zortea 6), Lucumì 6.5, Casale 6, Miranda 6.5; Freuler 7, Moro 6 (85' Bernardeschi sv); Orsolini 7, Sohm 6.5 (74' Pobega 6), Cambiaghi 6 (74' Rowe 6); Castro 6 (85' Odgaard sv). All. Italiano.