La Roma piomba su Boga: c'è il sì del giocatore, i prossimi passi e quanto chiede il Nizza

Può essere Boga il nuovo rinforzo per l'attacco di Daniele De Rossi: la Roma ha ottenuto il sì del giocatore, serve l'accordo con il Nizza.

La rivoluzione in attacco in casa Roma non è finita; dopo l'arrivo di Soulé e Dovbyk, aspettando di capire cosa succederà con Abraham e soprattutto Dybala, il club giallorosso piomba su Jeremie Boga.

L'esterno offensivo di proprietà del Nizza ha già dato il suo consenso al trasferimento. Per il classe 1997 sarebbe un ritorno in Serie A dopo l'esperienza vissuta al Sassuolo e all'Atalanta.

Nella giornata odierna c'è stato un colloquio tra l'agente dell'ivoriano, Fali Ramadani e la dirigenza giallorossa; un confronto che è servito a ottenere l'ok di Boga come riporta Sky Sport.

Quali sono i prossimi passi? L'accordo tra i due club; un'intesa che deve essere trovata per l'esterno, che completerebbe il reparto offensivo della Roma. Un giocatore sulla sinistra che De Rossi cerca da tempo.