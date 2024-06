Blessin riparte dalla Bundesliga: è il preferito per la panchina del St. Pauli

L'ex allenatore del Genoa sembra poter allenare in Germania: pronta la guida tecnica dei neopromossi.

Non è certo tra i nomi che rimarranno, in positivo, nella storia del Genoa: anzi. Alexander Blessin rimarrà per sempre come l'allenatore di una delle retrocessioni più dolorose della storia del Grifone.

Una volta lasciata la panchina, comunque, per il Genoa è cambiato tutto: il ritorno in Serie A e tutto il resto con Alberto Gilardino.

Eppure, per Blessin sembrano essersi aperte le porte del futuro: quelle della Bundesliga e del St. Pauli, interessato a lui per la guida tecnica.