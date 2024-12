Biraghi via a gennaio? Escluso dalla Conference League, il tempo alla Fiorentina sembra ormai finito

Palladino ha scelto di non convocare Biraghi in Conference per scelta tecnica: qualcosa che sembra anticipare l'addio nelle prime settimane del 2025.

Da capitano e imprescindibile della Fiorentina a cessione non solo possibile, ma praticamente ovvia nel mercato di gennaio. Cristiano Biraghi, del resto, sembra proprio essere fuori dal progetto di Palladino in viola, considerata anche la mancata convocazione dell'esterno per la partita di Conference League del 12 dicembre.

Nessun infortunio o turnover, nessuna squalifica: come confessato da mister Palladino alla vigilia della partita contro gli austrisci del LASK, Biraghi è fuori per scelta tecnica, che anticipa una ormai sempre più vicina cessione nelle prime settimane del 2025. Anche considerando come il giocatore non si è allenato con la squadra.

Palladino ha scelto di puntare su altri esterni per la sua Fiorentina, e considerando i mesi da record che in viola si erano visti in una sola annata, i tifosi seppur dispiaciuti per il proprio capitano, sono consapevoli che l'attuale momento viola sia dovuto alle scelte tattiche e di formazione operate dall'ex mister del Monza.