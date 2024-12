Biraghi lascerà la Fiorentina, Palladino spiega cosa è successo: "Non è stato un litigio"

Il capitano viola andrà via nelle prossime settimane, il tecnico della Fiorentina spiega: "Confronto con la società per questa decisione".

Dopo aver guidato la Fiorentina con esperienza, goal e assist, Cristiano Biraghi lascerà la squadra viola a gennaio. Il tempo a Firenze è finito per l'esterno, che come confermato dall'agente e da mister Palladino non giocherà con la squadra toscana ancora a lungo.

Se il procuratore Giuffredi aveva per primo confermato la partenza post mancata convocazione del suo assistito per la gara contro il LASK, vinta 7-0 dalla Fiorentina, Palladino lo ha fatto dopo lo stesso successo contro il team austriaco, raccontando in che modo si è arrivati alla decisione.

Una decisione, spiega Palladino, che il tecnico, il giocatore e la società hanno deciso di prendere in virtù delle idee dell'allenatore, che vede Gosens come titolare indiscusso. Per Biraghi poche possibilità dopo le prime gare da titolare in stagione e addio prossimo.