Biraghi ancora out: Palladino non lo convoca per Bologna-Fiorentina

Bologna vs Fiorentina

Si avvicina alla conclusione la lunga avventura di Cristiano Biraghi alla Fiorentina: il capitano viola ancora escluso dai convocati.

Le prossime settimane diranno se vestirà ancora in qualche occasione la maglia viola, intanto quello che è certo è che Cristiano Biraghi non sarà tra i protagonisti di Bologna-Fiorentina, match valido per il sedicesimo turno di Serie A.

Non cambia dunque la linea di Raffaele Palladino che, per la seconda volta nel giro di una settimana, decide di lasciare fuori dalla lista dei convocati il capitano viola.

Un’esclusione che non era scontata, ma che conferma come ormai Biraghi sia finito ai margini del progetto dei gigliati.