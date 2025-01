Philip Billing è in Italia per svolgere le visite col Napoli, previste sabato: il danese arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.

In casa Napoli, oltre al match di domenica col Verona, ad accendere il weekend è il mercato. Dopo Scuffet e Hasa gli azzurri si apprestano ad annunciare l'acquisto di Philip Billing, atterrato in Italia per legarsi al club di Aurelio De Laurentiis. L'articolo prosegue qui sotto Il danese, proveniente dal Bournemouth, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto per iniziare la sua avventura in Serie A.