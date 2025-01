Billing a Napoli, chi è il giocatore che non vuole rischiare di colpire di testa nonostante l'altezza: "Sono fatto così"

Il danese Billing sarà a sorpresa il nuovo acquisto del Napoli per il proseguo della stagione: è alto due metri, ma di testa non rischia.

A sorpresa il Napoli ha chiuso l'acquisto di Philip Billing, centrocampista danese che arriverà in città dopo il mancato ingaggio di Casadei, che a sua volta potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Torino. Billing, 28enne nativo di Copenaghen, è un giocatore forte fisicamente, un tuttocampista in grado di giocare come mediano, interno e trequartista. Insomma, è capace di essere il sostituto eventuale di Lobotka, Anguissa e McTominay, titolarissimi del Napoli di Conte in questa stagione.

Billing è alto quasi due metri (198 cm), ma nonostante la sua imponente altezza non è un giocatore che domina con i colpi di testa, nel suo reparto di competenza e in attacco, quando la sua squadra è alla ricerca del goal.

Non si tratta di una sua caratteristica vincente, anche perchè il classe 1996 cerca sempre di evitare colpi di testa non necessari. Valuta le possibilità e a quel punto decide se colpire o meno, come in occasione dei suoi quattro goal di testa in carriera.