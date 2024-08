Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, l’ex difensore della Juventus è al centro di una particolare vicenda: polizia allertata da alcuni testimoni.

Da possibile uomo mercato, a protagonista di una vicenda che con il calcio ha poco a che fare e che rischia di avere delle conseguenze.

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, Matthij de Ligt è indagato dalla polizia tedesca con l’accusa di omissione di soccorso.

I fatti risalgono a mercoledì mattina e le forze dell’ordine sono impegnate in questi giorni in indagini per capire come sono andate realmente le cose.