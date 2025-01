Biglietti Roma-Porto quando escono e dove acquistarli: i costi per la partita di Europa League e le fasi di vendita

La Roma affronta il Porto il 20 febbraio per provare a qualificarsi agli ottavi di Europa League: vediamo tutte le info sui biglietti.

Andata al Do Dragao, ritorno all'Olimpico. La Roma giocherà contro il Porto per provare a qualificarsi agli ottavi di Europa League, in una fase in cui a seconda del sorteggio potrebbe sfidare la Lazio.

Il 20 febbraio, dopo l'andata portoghese del 13, la Roma ospita il Porto all'Olimpico in una gara che migliaia di tifosi giallorossi sperano di vedere dal vivo: tutto il popolo della Lupa proverà a stare vicino ai suoi beniamini, così da continuare la crescita stagionale derivante dall'arrivo di Ranieri.

Roma-Porto è la prima partita ad eliminazione diretta dell'Europa League 2025, alla quale i fans capitolini non vogliono assolutamente mancare.