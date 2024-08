Ritorna il Gran Premio d'Italia, con Monza pronta ad accendersi per le Ferrari e per la sfida tra Norris e Verstappen. Tutte le informazioni.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, in Formula 1: in Italia, poi, non si aspetta altro da mesi. Torna il Gran Premio di Monza.

I tifosi sono pronti ad accendersi per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche per la sfida tra Lando Norris e Max Verstappen.

Tutte le informazioni per seguire il GP di Monza, sui biglietti e sugli orari del weekend di F1.