Biglietti Genoa-Inter 17 agosto settore ospiti: costi, disponibilità e dove acquistarli

Il campionato dell'Inter di Simone Inzaghi parte a Genova.

Il Genoa di Gilardino, reduce da un buon campionato di Serie A 2023/2024, ospita i nerazzurri per il primo incontro della nuova stagione, di scena sabato 17 agosto: sarà proprio il match del Ferraris ad aprire l'annata ufficiale di campionato.

I Campioni d'Italia giocano la prima gara ufficiale dopo i festeggiamenti per lo Scudetto di maggio: grande attesa per i fans interisti di tutta Italia e non per l'incontro di Marassi, in cui sarà tra l'altro possibile vedere all'opera i nuovi arrivati.