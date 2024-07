Biglietti amichevole Inter-Las Palmas del 27 luglio: quando escono, prezzi e dove acquistarli

Prima amichevole estiva per l'Inter, avversaria del Las Palmas: tutte le info sui biglietti del match in programma a Cesena.

Inter chiamata a difendere il titolo di campione d'Italia conquistato nella scorsa stagione: il nuovo percorso della squadra di Simone Inzaghi parte dall'amichevole contro il Las Palmas.

Primo appuntamento del 2024/25 per i nerazzurri, che in seguito affronteranno Pisa, Al-Ittihad e Chelsea prima dell'esordio in campionato, fissato per sabato 17 agosto al 'Ferraris' contro il Genoa.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Las Palmas: data di uscita, prezzi e dove acquistarli.