Beukema avvisa il Bologna: "Voglio una big entro due anni", messaggio alla Juventus di Thiago Motta?

Il 26enne difensore olandese allo scoperto: i bianconeri cercano un difensore e Thiago Motta lo conosce dai tempi della cavalcata Champions a Bologna.

L’obiettivo è fissato. Sam Beukema non ha dubbi: vuole alzare l’asticella e cerca una nuova sfida per mettersi alla prova, in un contesto diverso da Bologna e dal Bologna.

“Voglio una big entro i prossimi due anni”.

Il difensore olandese classe 1998 ha confessato i suoi piani per il prossimo futuro e non ha nascosto di voler cambiare aria.

Un messaggio alla Juventus? Il club bianconero è alla ricerca di un difensore dopo gli infortuni gravi di Bremer e Cabal.

L'articolo prosegue qui sotto

Thiago Motta conosce bene Beukema proprio dai tempi di Bologna e quello dell’ex AZ Alkmaar potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e tamponare l’emergenza che Madama sta affrontando in questa parte finale dell’anno solare.