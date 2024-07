Tra le idee del Bologna c'è anche Beto: com'è andata all'Everton e le riflessioni di Italiano

Dato l'addio a Joshua Zirkzee, i rossoblù cercano il profilo giusto per la stagione in Champions League: spunta l'ex Udinese.

Dire addio a uno dei tuoi principali trascinatori non è mai semplice: questo il Bologna lo sa, soprattutto nelle ultime settimane.

I rossoblù hanno vissuto, senza praticamente poter far nulla, la cessione di Joshua Zirkzee al Manchester United, che ha ringraziato sì, ma che ha ammesso l'importanza di essersi trasferito ai Red Devils.

Per Vincenzo Italiano, quindi, è diventato di primaria importanza il tema relativo al nuovo attaccante, soprattutto con la Champions League che, ovviamente, si pone come uno dei principali impegni della prossima stagione. E, come nome, è spuntato anche Beto.