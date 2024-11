Bernabé infortunato in Parma-Genoa: esce in lacrime nel primo tempo, le condizioni e i tempi di recupero

Infortunio per il centrocampista spagnolo nel corso del primo tempo del match dell'11ª giornata: lascia il campo in lacrime, Parma in ansia.

Il Parma deve fare i conti con un grave infortunio per uno dei suoi giocatori chiave. Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo e punti di riferimento della squadra di Pecchia, ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro il Genoa al 17' del primo tempo, visibilmente dolorante. l giovane spagnolo ha riportato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, un infortunio particolarmente fastidioso e doloroso che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. L'articolo prosegue qui sotto