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Domenico Berardi Sassuolo 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Berardi gioca Fiorentina-Sassuolo? L'esito del ricorso contro le due giornate di squalifica

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Il Sassuolo aveva presentato ricorso contro i due turni di stop inflitti a Domenico Berardi per il rosso in Genoa-Sassuolo: la decisione della Corte Sportiva d'Appello per il match contro la Fiorentina.

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I fantacalcisti attendevano con ansia la decisione su Domenico Berardi.


Il capitano del Sassuolo, espulso nel match contro il Genoa, era stato squalificato per due giornate: dopo aver dovuto saltare la sfida col Como, qualche speranza di rivederlo in campo per la trasferta - di domenica alle 12:30 - contro la Fiorentina esistevano ed erano legate al ricorso presentato dal club emiliano per poterlo schierare in anticipo rispetto alla decisione del Giudice Sportivo.


Qual è stato l'esito? Berardi al Franchi ci sarà?



  • BERARDI GIOCA FIORENTINA-SASSUOLO?

    La risposta, per tutti i tifosi emiliani e per chi ha Berardi al Fantacalcio, è no: il fantasista calabrese non giocherà nemmeno Fiorentina-Sassuolo, in quanto il ricorso contro la squalifica è stato respinto.


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  • IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC SU BERARDI

    "La Corte Sportiva d'Appello - si legge nel dispositivo ufficiale diffuso dalla FIGC - ha respinto il reclamo del Sassuolo contro la squalifica per due giornate di Domenico Berardi".


    "Confermata anche l'ammenda di 10mila euro".

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  • PERCHÉ BERARDI ERA STATO ESPULSO E SQUALIFICATO?

    Berardi, il 12 aprile, al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo si era reso protagonista di un parapiglia nel tunnel che conduce agli spogliatoi del Ferraris con Ellertsson, anch'egli squalificato ma per una giornata: al numero 10 di Grosso, come detto, invece lo stop inflitto è stato di due.


  • QUANDO TORNA BERARDI: LA PARTITA

    Per rivedere in campo Berardi, dopo il ricorso contro la squalifica respinto, bisognerà dunque attendere Sassuolo-Milan: la partita del Mapei Stadium, valevole per la 35ª giornata di Serie A, è in programma domenica 3 maggio alle ore 15.


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