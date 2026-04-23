Berardi gioca Fiorentina-Sassuolo? L'esito del ricorso contro le due giornate di squalifica

I fantacalcisti attendevano con ansia la decisione su Domenico Berardi.
Il capitano del Sassuolo, espulso nel match contro il Genoa, era stato squalificato per due giornate: dopo aver dovuto saltare la sfida col Como, qualche speranza di rivederlo in campo per la trasferta - di domenica alle 12:30 - contro la Fiorentina esistevano ed erano legate al ricorso presentato dal club emiliano per poterlo schierare in anticipo rispetto alla decisione del Giudice Sportivo.
Qual è stato l'esito? Berardi al Franchi ci sarà?