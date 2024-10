Berardi convocato dopo 7 mesi: obiettivo promozione in Serie A col Sassuolo per riconquistare Spalletti e la Nazionale

Sassuolo vs Cittadella

Il numero 10 neroverde torna nella lista dei convocati in vista del match contro il Cittadella dopo sette mesi di infortunio.

Dopo sette lunghissimi mesi ci siamo: Domenico Berardi torna a disposizione.

Il numero 10 del Sassuolo verrà convocato da Fabio Grosso per la sfida casalinga contro il Cittadella di Serie B.

Il classe 1994 vuole tornare ad essere protagonista, trainando la squadra nuovamente in Serie A.

In quest'occasione c'è anche un osservato speciale: si tratta del CT Luciano Spalletti, che - nel caso in cui il giocatore torni ai suoi massimi livelli - è pronto a convocarlo in Nazionale.