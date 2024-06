Bento, Okoye, Martinez: chi sarà il nuovo portiere dell'Inter

Inter a caccia del vice di Sommer: Bento, Okoye e Martinez in lizza per la sostituzione di Audero.

In attesa che arrivi il definitivo via libera per i rinnovi di capitan Lautaro, Barella e Inzaghi, in casa Inter è al vaglio la programmazione tecnica in vista della prossima stagione.

Uno dei reparti maggiormente attenzionati dalla dirigenza è senza dubbio la porta: in bilico la posizione di Audero, che potrebbe tornare alla Sampdoria per poi, chissà, magari ripartire verso altri lidi.

L'intenzione del neo presidente Marotta e del direttore sportivo Ausilio è quella di puntare su un profilo dall'elevato potenziale, in grado insomma di prendere il posto di Sommer dopo una stagione vissuta all'ombra dello svizzero: al momento sono tre i nomi da tenere in stretta considerazione.