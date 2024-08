Ismael Bennacer e Luka Jovic al passo d'addio col Milan: entrambi non saranno arruolabili per Roma. A centrocampo salgono le quotazioni di Rabiot.

Doppio addio alle porte in casa Milan: Ismael Bennacer e Luka Jovic, infatti, hanno lasciato il centro sportivo rossonero.

Sia centrocampista che attaccante, fuori dai piani del Diavolo, non partiranno coi compagni per Roma e non saranno arruolabili per giocare Lazio-Milan.

In particolare, l'uscita dell'algerino e il contemporaneo colpo Manu Koné messo a segno dalla Roma fanno salire le quotazioni relative alla pista che porta allo svincolato Adrien Rabiot.