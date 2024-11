L'ascesa di Beltran: il ruolo nella Fiorentina di Palladino, l'infortunio di Gudmundsson e l'ipotesi Italia

Il 4-2-3-1 di Palladino esalta Lucas Beltran, assistman da sottopunta durante l'assenza di Gudmundsson: l'ex River, oriundo, stuzzica Spalletti.

La 'rev' tattica di Raffaele Palladino ha ribaltato la Fiorentina e le consente di sognare.

Viola clamorosamente al vertice della Serie A grazie al cambio modulo attuato in corsa dal successore di Italiano, mossa decisiva per azzerare un avvio di stagione ricco di dubbi e che ora vede Kean e soci volare in campionato.

Tra le pedine che hanno tratto maggior giovamento dalla scelta dell'ex allenatore del Monza c'è senza dubbio Lucas Beltran, che a suon di assist sta convincendo chi - dopo il primo anno in Italia - lo aveva etichettato come oggetto misterioso.

Il 23enne argentino invece ha risposto sul campo, sfruttando il talento intravisto da Daniele Pradè durante l'escalation compiuta col River Plate che ha portato il club di Commisso ad investire su di lui.

Tra nuovo ruolo e infortunio di Gudmundsson, Beltran ha saputo prendersi la Viola rivelandosi tra gli uomini più preziosi e in maggior spolvero del momento d'oro vissuto dalla Fiorentina.