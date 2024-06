Belotti al Como, è ufficiale: formula e cifre del trasferimento del Gallo dalla Roma

Il colpo del Como è ufficiale: i neopromossi lariani si assicurano Andrea Belotti dalla Roma. "Colpito da un progetto molto ambizioso".

Il colpo della neopromossa è servito: Andrea Belotti lascia la Roma e diventa ufficialmente il regalo che il Como ha deciso di farsi per il ritorno in Serie A.

Si chiude qui, dunque, il rapporto tra Belotti e la Roma. Un rapporto di un anno e mezzo, tra diverse difficoltà sotto porta e la cessione in prestito alla Fiorentina della seconda parte della scorsa stagione, anche questa non indimenticabile.

Gran colpo, invece, per il neopromosso Como. La squadra in cui Belotti, che negli ultimi giorni si è convinto dopo qualche tentennamento, proverà a far ridecollare la propria carriera.