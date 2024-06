Belgio, altro infortunio a pochi giorni dall'Europeo: la squadra resterà con due uomini in meno, nessun cambio

Vertonghen, Theate non al meglio, eppure Tedesco convoca un giocatore in meno. Ed ora fa i conti con il k.o di Meunier.

Thomas Meunier non partirà per la Germania insieme al resto del Belgio in virtù di un problema muscolare accusato nell'ultima amichevole del suo team. L'esterno svolgerà alcuni nuovi controlli, così da capire se potrà eventualmente recuperare per le successive gare dell'Europeo.

Meunier, che dovrebbe quasi certamente saltare l'esordio del Belgio contro la Slovacchia, è stato comunque confermato tra i convocati di Euro 2024, al pari di altri giocatori non al meglio come Jan Vertonghen e Arthur Theate.

Tedesco, ct del Belgio, continua dunque per la sua tanto critica strada, visto e considerando come rispetto a tutti gli altri commissari tecnici degli Europei abbia scelto di convocare solamente 25 giocatori e non 26, nonostante i problemi fisici di diversi giocatori e l'ultimo k.o di Meunier.