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Belgio Nuova Zelanda Egitto IranGetty Images/GOAL
Matteo Occhiuto

Belgio a valanga: 5-1 sulla Nuova Zelanda e primato. Egitto ai sedicesimi, l'Iran spera

Coppa del Mondo
Nuova Zelanda vs Belgio
Egitto vs Iran
Egitto
Belgio
Nuova Zelanda
Iran

Rudi Garcia vince la terza partita del girone: il 5-1 sulla Nuova Zelanda vale il primato, Egitto secondo. L'Iran chiude al terzo posto e spera di rientrare nei sedicesimi, oceanici eliminati.

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Belgio ed Egitto qualificate, Iran terzo e speranzoso, Nuova Zelanda eliminata.

Sono queste le verità regalata nell'alba italiana dal gruppo G dei Mondiali 2026. I Diavoli Rossi asfaltano la Nuova Zelanda: nel 5-1 finale trovano spazio nel tabellino tre giocatori della Serie A (i napoletani De Bruyne e Lukaku, il milanista Saelemaekers) oltre a Trossard, autore di una doppietta. Il roboante successo basta a Rudi Garcia per prendersi il primo posto nel girone, dopo due iniziali gare un po' stentate.

Nell'altra sfida, invece, Egitto e Iran fanno 1-1: succede tutto in avvio, col vantaggio di Saber riequilibrato da Rezaeian all'interno del primo quarto d'ora di gara in cui Taremi sbaglia anche un rigore. Un punto a testa che manda Salah e compagni ai sedicesimi come seconda classificata, mentre l'Iran è terza e può ancora sperare.

Il gruppo G si chiude col Belgio primo a quota 5, stessi punti dell'Egitto che però finisce secondo per differenza reti. Terzo l'Iran con 3 punti, ultima la Nuova Zelanda a 1.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE NUOVA ZELANDA-BELGIO 1-5

    Il Belgio si affida a Trossard (8,5): prova clamorosa del giocatore dell’Arsenal che segna una doppietta e qualifica i Diavoli Rossi. Lukaku (6.5) come con l’Egitto entra e segna al primo pallone toccato, a bersaglio anche De Bruyne (6.5), primo giocatore della storia del Belgio a segnare in tre Mondiali diversi,e Saelemaekers (6.5). Poco incisivo De Ketelaere (5.5): spreca troppo.

    Nella Nuova Zelanda ci si aspettava qualcosa in più da Wood (4.5), spento e poco pericoloso. Bene, invece, Just (6.5), davvero l’unico a salvarsi fra gli All White.

    NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe 5; Payne 4.5 (64’ Boxall 5.5), Surman 5, Bindon 5, Cacace 5.5 (79’ De Vries sv); Stamenic 5.5, Bell 5.5 (64’ Mccowatt) sv; Thomas 5 (46' Old 5.5), Singh 5 (46' Randall 5.5), Just 6.5, Wood 4.5. CT. Bazeley 4.5

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6; Castagne 6, Mechele 6.5, Theate 6, De Cuyper 6; Vanaken 6.5, Tielemans 6.5 (85’ Raskin 6.5); Trossard 8.5 (72' Saelemaekers 6.5), Doku 6.5 (56’ Fernandez-Pardo 6.5), De Bruyne 6.5 (72’ Onana); De Ketelaere 5.5 (85' Lukaku 6.5). CT. Garcia 7

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  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE EGITTO-IRAN 1-1

    Nell’1-1 fra Egitto e Iran succede tutto in avvio. Stupendo il goal del pari di Rezaeian (7.5), che si prende una soddisfazione enorme dopo aver visto Taremi (5) sbagliare un rigore pesante.

    Salah (5.5) non brilla negli egiziani, a differenza di un ottimo Marmoush (6.5), che arriva dalla panchina e si mette in mostra. 

    EGITTO (4-2-3-1): Shoubir 6; Hany 6, Rabia sv (14’ Yasser Ibrahim 6.5), Abdelmoneim 6 (76' Hamza Abdelkarim sv), Fatouh 6; Lashin 5.5, Ashour 6 (45' Marawan Attia 6.5); Ziko 6 (76' Zizo sv), Saber 6.5 (45’ Omar Marmoush 6.5), Trezeguet 6.5 (57’ Mohamed El Shenawy 6); Salah 5.5. CT. Hossam Hassan 6.5

    IRAN (5-4-1): Beiranvand 6; Rezaeian 7.5, Kanani 6 (45' Saleh Hardani), Khalilzadeh 6.5, Nemati 6, Mohammadi 6; Mohebbi 6 (90'+1 Alireza Jahanbakhsh sv), Ezatolahi 6, Ghorbani 5.5, Ghoddos  6 (67' Shahriyar Moghanlou 5.5); Taremi 5. CT. Amir Ghalenoei 7

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