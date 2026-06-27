Belgio a valanga: 5-1 sulla Nuova Zelanda e primato. Egitto ai sedicesimi, l'Iran spera

Belgio ed Egitto qualificate, Iran terzo e speranzoso, Nuova Zelanda eliminata.

Sono queste le verità regalata nell'alba italiana dal gruppo G dei Mondiali 2026. I Diavoli Rossi asfaltano la Nuova Zelanda: nel 5-1 finale trovano spazio nel tabellino tre giocatori della Serie A (i napoletani De Bruyne e Lukaku, il milanista Saelemaekers) oltre a Trossard, autore di una doppietta. Il roboante successo basta a Rudi Garcia per prendersi il primo posto nel girone, dopo due iniziali gare un po' stentate.

Nell'altra sfida, invece, Egitto e Iran fanno 1-1: succede tutto in avvio, col vantaggio di Saber riequilibrato da Rezaeian all'interno del primo quarto d'ora di gara in cui Taremi sbaglia anche un rigore. Un punto a testa che manda Salah e compagni ai sedicesimi come seconda classificata, mentre l'Iran è terza e può ancora sperare.

Il gruppo G si chiude col Belgio primo a quota 5, stessi punti dell'Egitto che però finisce secondo per differenza reti. Terzo l'Iran con 3 punti, ultima la Nuova Zelanda a 1.