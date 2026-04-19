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Harry Kane Bayern Stuttgart 19042026Getty Images
Francesco Schirru

Il Bayern vince la Bundesliga: campione di Germania per la 35ª volta con record di goal segnati in campionato

Bundesliga
Bayern Monaco
Bayern Monaco vs VfB Stoccarda

Battendo lo Stoccarda, la squadra di Kompany ha messo in bacheca la sua 35ª Bundesliga: ora potrà concentrarsi su Coppa di Germania e Champions League.

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Il Bayern Monaco è Campione di Germania per la 35esima volta nella sua storia. Battendo 4-2 lo Stoccarda, anche in virtù della sconfitta subita dal Borussia Dortmund nella giornata di sabato, la squadra bavarese ha conquistato l'ennesimo campionato di Bundesliga. Per il team di Kompany il successo arriva con quattro turni di anticipo, in un torneo che lo ha visto fin qui in grado di conquistare tutti i match, escludendo quattro pareggi e una sconfitta.

Il primo passo verso la conquista di una nuova tripletta è stato compiuto, con la semifinale di Coppa di Germania prevista mercoledì contro il Bayer Leverkusen che potrebbe dare una spinta verso un altro obiettivo, in attesa del doppio confronto europeo contro il PSG. Vinta la Bundesliga, ora la formazione bavarese potrà concentrarsi sulle coppe, per cui risulta essere favorita.

C'erano pochi dubbi sul fatto che il Bayern potesse laurearsi campione per l'ennesima volta, considerando come dal 2012 ad oggi il titolo sia sfuggito in una sola occasione, ovvero nel 2023/2024 (successo per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso).

  • FESTA SOBRIA

    Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga, ma non vuole lasciarsi andare a feste esagerate. Kompany, infatti, ha chiesto alla squadra di concentrarsi sulla semifinale di Coppa di Germania:

    I giocatori hanno già detto che, a prescindere da ciò che accadrà, dopo la partita rivolgeranno subito l’attenzione al Bayer" aveva detto alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda.

    "Possiamo convivere con l’idea di dover aspettare ancora un po’ per festeggiare. Stabiliremo presto quante volte festeggiare e quanto in grande. Vogliamo vincere contro lo Stoccarda e poi continuare ad andare avanti".

    Insomma, sorrisi e gioia per la vittoria, una festa decisamente sobria. Per i litri di birra ci sarà tempo più avanti.

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  • RECORD DI RETI

    Il Bayern Monaco 2025/2026 è la squadra più prolifica nell'intera storia della Bundesliga. Il precedente record di 101 reti in una singola annata, registrato negli anni '70 dagli stessi bavaresi, è stato superato in questo aprile, fino ad arrivare a 109.

    Un dato impressionante che potrebbe aumentare in queste ultime quattro partite, così da portare il Bayern Monaco tra le più prolifiche nella storia europea, tra l'altro nonostante il campionato a 18 squadre di cui fa parte.

    Le squadre che hanno realizzato il maggior numero di reti all'estero sono del resto team spagnoli, con la possibilità di disputare più incontri dall'estate alla primavera.

    A livello di media goal per partita il Bayern già ora risulta essere la migliore nella storia dei cinque massimi campionati europei.

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  • KANE CI HA PRESO GUSTO

    Harry Kane vincerà il titolo di capocannoniere della Bundesliga per il terzo anno consecutivo, nonchè, a meno di exploit finali di Mbappé, anche la seconda Scarpa d'Oro dopo quella portata a casa nel 2024.

    Dopo una vita di soli successi individuali, però, l'inglese sta finalmente riuscendo ad arricchire la bacheca anche con trofei di squadra, considerando i due campionati tedeschi vinti, nonchè la Supercoppa di Germania.

    E nelle prossime settimane Kane potrebbe completare l'opera con Coppa di Germania e Champions League, in attesa di capire come si comporterà la sempre altalenante Inghilterra ai Mondiali centro-nord americani di giugno.

  • LA GUIDA KOMPANY

    Vincent Kompany ha compiuto 40 anni lo scorso 10 aprile e ha già vinto due campionati. Il tecnico belga ha cominciato ad allenare giovanissimo, nel 2020, e in queste stagioni è cresciuto a vista d'occhio in termini di gestione della partita, cambi tattici e idee per portare il risultato dalla sua.

    Il classe 1986 ha imparato da uno dei migliori allenatori della storia, quel Guardiola decisivo per portare Kompany a Monaco di Baviera.

    "Abbiamo parlato con Guardiola e ci espresso pareri positivi su Vincent. Pep ci ha dato una mano, hanno lavorato insieme al City, è stato il suo capitano e lo ha anche seguito come allenatore" aveva confessato il dirigente bavarere Karl-Heinz Rummenigge.

    Gestire una rosa con così tanti campioni non è facile e Kompany è riuscito a dare il giusto spazio a tutti i big, nonchè ai giovani che potrebbero rappresentare il futuro del Bayern, nonchè già ora il suo presente.

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