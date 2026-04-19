Il Bayern vince la Bundesliga: campione di Germania per la 35ª volta con record di goal segnati in campionato

Vincent Kompany ha compiuto 40 anni lo scorso 10 aprile e ha già vinto due campionati. Il tecnico belga ha cominciato ad allenare giovanissimo, nel 2020, e in queste stagioni è cresciuto a vista d'occhio in termini di gestione della partita, cambi tattici e idee per portare il risultato dalla sua.

Il classe 1986 ha imparato da uno dei migliori allenatori della storia, quel Guardiola decisivo per portare Kompany a Monaco di Baviera.

"Abbiamo parlato con Guardiola e ci espresso pareri positivi su Vincent. Pep ci ha dato una mano, hanno lavorato insieme al City, è stato il suo capitano e lo ha anche seguito come allenatore" aveva confessato il dirigente bavarere Karl-Heinz Rummenigge.

Gestire una rosa con così tanti campioni non è facile e Kompany è riuscito a dare il giusto spazio a tutti i big, nonchè ai giovani che potrebbero rappresentare il futuro del Bayern, nonchè già ora il suo presente.