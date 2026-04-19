Il Bayern vince la Bundesliga: campione di Germania per la 35ª volta con record di goal segnati in campionato

Il Bayern Monaco è Campione di Germania per la 35esima volta nella sua storia. Battendo 4-2 lo Stoccarda, anche in virtù della sconfitta subita dal Borussia Dortmund nella giornata di sabato, la squadra bavarese ha conquistato l'ennesimo campionato di Bundesliga. Per il team di Kompany il successo arriva con quattro turni di anticipo, in un torneo che lo ha visto fin qui in grado di conquistare tutti i match, escludendo quattro pareggi e una sconfitta.
Il primo passo verso la conquista di una nuova tripletta è stato compiuto, con la semifinale di Coppa di Germania prevista mercoledì contro il Bayer Leverkusen che potrebbe dare una spinta verso un altro obiettivo, in attesa del doppio confronto europeo contro il PSG. Vinta la Bundesliga, ora la formazione bavarese potrà concentrarsi sulle coppe, per cui risulta essere favorita.
C'erano pochi dubbi sul fatto che il Bayern potesse laurearsi campione per l'ennesima volta, considerando come dal 2012 ad oggi il titolo sia sfuggito in una sola occasione, ovvero nel 2023/2024 (successo per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso).