Il Bayern Monaco ad un passo dal Meisterschale: cosa serve alla squadra di Kompany per vincere la Bundesliga

Per vincere la Bundesliga con quattro giornate d’anticipo, il Bayern Monaco dovrà ottenere un risultato migliore rispetto alla diretta inseguitrice, il Borussia Dortmund.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, il primo criterio non sono gli scontri diretti - che vedono comunque i bavaresi avanti sia all’andata che al ritorno - ma la differenza reti, dove la squadra di Kompany è nettamente in vantaggio con un +78 contro il +31 dei gialloneri.