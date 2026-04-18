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Harry Kane Bayern MonacoGetty Images
Michael Baldoin

Il Bayern Monaco ad un passo dal Meisterschale: cosa serve alla squadra di Kompany per vincere la Bundesliga

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La squadra di Kompany si prepara a festeggiare la 35ª Bundesliga della sua storia: ecco tutte le combinazioni che possono portare al trionfo già nel weekend.

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Ci ha provato in tutti i modi a restare aggrappato al primo posto, ma alla fine il Borussia Dortmund non ha potuto nulla di fronte a un percorso pressoché perfetto del Bayern Monaco.

La squadra di Vincent Kompany, al netto di qualche rallentamento dovuto anche all’impegno in Champions League, non ha mai perso di vista il 35° Meisterschale della sua storia.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: ecco cosa serve ai bavaresi per trionfare e tutte le combinazioni possibili legate ai risultati del Borussia Dortmund.

  • LA CLASSIFICA DELLA BUNDESLIGA PRIMA DELLA 30ª GIORNATA

    Prima dell'inizio della 30ª giornata, quella che può rivelarsi decisiva, la classifica di Bundesliga è la seguente:

    1. Bayern Monaco 76 punti

    2. Borussia Dortmun 64 punti

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  • COSA SERVE AL BAYERN MONACO PER VINCERE IL CAMPIONATO?

    Per vincere la Bundesliga con quattro giornate d’anticipo, il Bayern Monaco dovrà ottenere un risultato migliore rispetto alla diretta inseguitrice, il Borussia Dortmund.

    In caso di arrivo a pari punti, infatti, il primo criterio non sono gli scontri diretti - che vedono comunque i bavaresi avanti sia all’andata che al ritorno - ma la differenza reti, dove la squadra di Kompany è nettamente in vantaggio con un +78 contro il +31 dei gialloneri.

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  • LE COMBINAZIONI

    Il Bayern Monaco vince la Bundesliga alla 30ª giornata se:

    - batte lo Stoccarda e il Borussia Dortmund non vince contro l'Hoffenheim

    - pareggia contro lo Stoccarda e il Borussia Dortmund perde contro l'Hoffenheim

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