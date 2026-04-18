Il Bayern Monaco ad un passo dal Meisterschale: cosa serve alla squadra di Kompany per vincere la Bundesliga

Ci ha provato in tutti i modi a restare aggrappato al primo posto, ma alla fine il Borussia Dortmund non ha potuto nulla di fronte a un percorso pressoché perfetto del Bayern Monaco.
La squadra di Vincent Kompany, al netto di qualche rallentamento dovuto anche all’impegno in Champions League, non ha mai perso di vista il 35° Meisterschale della sua storia.
Il conto alla rovescia è ormai iniziato: ecco cosa serve ai bavaresi per trionfare e tutte le combinazioni possibili legate ai risultati del Borussia Dortmund.