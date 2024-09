Bastoni e Calhanoglu infortunati: vanno in Nazionale o restano ad Appiano? La decisione sui giocatori dell'Inter

Bastoni e Calhanoglu sono usciti acciaccati da Inter-Atalanta: la decisione in vista degli impegni nazionali, sei 'big' non convocati.

Nella grande serata dell'Inter che ha sconfitto 4-0 l'Atalanta, due piccole note negative, ovvero i problemi muscolari di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu.

I due nerazzurri sono stati costretti ad uscire ma niente di preoccupante visto che si tratta solo di affaticamenti; acciacchi normali soprattutto ad inizio stagione.

Sia Calhanoglu che Bastoni infatti risponderanno alle chiamate in nazionale di Vincenzo Montella e Luciano Spalletti. Andranno regolarmente in ritiro con Turchia e Italia e lì saranno rivalutati per capire come gestirli al meglio.

Rimarranno a Milano per allenarsi invece Acerbi, Darmian, Pavard, De Vrij e Sommer. Così come Barella, niente nazionale per il centrocampista, che si opererà al naso.