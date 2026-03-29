Bastoni al Barcellona, l'Inter fissa le condizioni: il prezzo per l'addio e le tempistiche della trattativa

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano dalla Serie A e dall’Inter.

Il nome del difensore dei nerazzurri e della Nazionale è diventato uno dei temi più caldi del mercato europeo, con il Barcellona pronto a muoversi e la società meneghina che osserva senza fretta ma con condizioni ben definite.

L’interesse dei catalani è concreto e insistente, anche se al momento non esiste una trattativa ufficiale tra i club. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra il Barcellona e gli agenti del difensore.

La trattativa è ancora in fase embrionale ma appare destinata a svilupparsi nei prossimi mesi, con lo scenario che vedrebbe Bastoni indossare la maglia blaugrana e far coppia con Cubarsì che appare concreto.