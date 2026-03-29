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BastoniGetty Images
Alessandro De Felice

Bastoni al Barcellona, l'Inter fissa le condizioni: il prezzo per l'addio e le tempistiche della trattativa

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Pressing blaugrana e primi contatti con gli agenti, ma i nerazzurri fissano le condizioni per la cessione: servono almeno 80 milioni e nessuna trattativa prima dell'obiettivo Scudetto.

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Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano dalla Serie A e dall’Inter.

Il nome del difensore dei nerazzurri e della Nazionale è diventato uno dei temi più caldi del mercato europeo, con il Barcellona pronto a muoversi e la società meneghina che osserva senza fretta ma con condizioni ben definite.

L’interesse dei catalani è concreto e insistente, anche se al momento non esiste una trattativa ufficiale tra i club. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra il Barcellona e gli agenti del difensore.

La trattativa è ancora in fase embrionale ma appare destinata a svilupparsi nei prossimi mesi, con lo scenario che vedrebbe Bastoni indossare la maglia blaugrana e far coppia con Cubarsì che appare concreto.

  • PRESSING BARCELLONA E IDENTIKIT DI FLICK

    Il pressing del Barcellona su Bastoni è continuo e crescente. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club blaugrana ha individuato nel difensore nerazzurro il profilo ideale per la retroguardia di Flick, immaginandolo al centro di una linea a quattro, accanto a Cubarsí.

    Il tecnico dei catalani ha esplicitamente richiesto un centrale capace di giocare anche sul centrosinistra, perfettamente in linea con le caratteristiche tecniche di Bastoni.

    Nelle scorse ore, la stampa spagnola si è spinta fino a parlare di accordo già raggiunto con il giocatore, definendolo “il prescelto”.

    Il direttore sportivo Deco lo ha inserito in cima alla lista e ha già avviato i primi contatti con gli agenti del calciatore per presentare progetto e offerta economica, senza però ricevere una risposta definitiva.


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  • NESSUNA TRATTATIVA MA SCENARI APERTI

    Nonostante il forte interesse, La Gazzetta dello Sport sottolinea come tra Inter e Barcellona non ci siano stati contatti diretti: nessuna telefonata né mail, soltanto un’attenzione crescente da parte del club catalano.

    Il difensore, dal canto suo, non ha chiesto la cessione e non intende forzare la mano, mentre l’Inter non ha messo sul mercato uno dei suoi elementi chiave.

    Secondo il Corriere dello Sport, anche da viale della Liberazione filtra la volontà di non privarsi facilmente di Bastoni, considerato un pilastro della squadra.

    Ma, come ribadito dalla dirigenza, la situazione potrebbe cambiare qualora fosse lo stesso giocatore a manifestare il desiderio di partire.


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  • IL PREZZO DI BASTONI E IL NODO ECONOMICO

    Il punto centrale resta la valutazione economica. La Gazzetta dello Sport indica una richiesta di circa 80 milioni di euro, oppure una base di 70 milioni arricchita da bonus, cifra ritenuta congrua per aprire una trattativa.

    Una somma che rappresenterebbe un tesoretto fondamentale per finanziare nuovi acquisti.

    Per Il Corriere dello Sport, la proposta ipotizzata dal Barcellona si aggira attorno ai 60 milioni, eventualmente con l’inserimento di una contropartita tecnica come il terzino Gerard Martin, classe 2002.

    Una formula che però non convince l’Inter, che valuta il difensore almeno una settantina di milioni e preferisce evitare scambi, puntando a un incasso pieno per reinvestire sul mercato.


  • I TEMPI DELLA TRATTATIVA BASTONI-BARCELLONA

    Sul fronte delle tempistiche, ogni discorso sia rimandato. Bastoni è concentrato sugli impegni con la Nazionale e sull’obiettivo Mondiale, mentre successivamente tornerà centrale la corsa allo scudetto con l’Inter.

    Solo dopo questi traguardi si potrà eventualmente aprire un dialogo concreto.

    Una linea condivisa anche dal club nerazzurro, che intende rimandare ogni valutazione di mercato alla fine della stagione.


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  • INCASTRI E PROSPETTIVE FUTURE

    L’eventuale cessione di Bastoni sarebbe avallata dalla società solo nel caso in cui finanziare più operazioni in entrata e migliorare l’organico in diversi reparti. In caso contrario, l’addio verrebbe considerato privo di logica.

    Resta inoltre il nodo della sostenibilità economica per il Barcellona, alle prese con i vincoli del Fair Play Finanziario. Negli ultimi anni, infatti, ogni operazione in entrata dei catalani è stata condizionata da complessi incastri finanziari.


  • CONTRATTO BASTONI-INTER: STIPENDIO E SCADENZA

    Alessandro Bastoni è legato all’Inter con un contratto fino al 2028 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro.

    In passato ha già rifiutato offerte importanti, come quella del Manchester City, pur di restare in nerazzurro.

    Un ulteriore elemento che rende la trattativa tutt’altro che semplice: il Barcellona è avvisato.


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