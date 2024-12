Baroni e il Lecce, nemici mai: l'allenatore della Lazio torna dove è ripartita la propria carriera

Il tecnico biancoceleste torna da ex al Via del Mare, dove in due anni ha conquistato salvezza e promozione. A marzo applausi e cori per lui.

D'accordo, il campo viene prima di tutto. E il campo dice che la Lazio, di scena questa sera a Lecce contro la formazione di Marco Giampaolo, deve riprendersi dal devastante 0-6 interno contro l'Inter di domenica scorsa. Ma il pallone, per fortuna, non è soltanto questo: è anche emozioni. E di emozioni Marco Baroni, l'allenatore laziale, sul terreno di gioco del Via del Mare e nella città salentina ne ha provate parecchie. La sfida nella sfida del terzo anticipo del sabato sarà questa: Baroni torna a Lecce da ex. Senza rancori, senza veleni. Per carità. Anzi, con un sentimento di affetto reciproco derivante da un biennio da ricordare. L'articolo prosegue qui sotto