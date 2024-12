Inter vs Como

Novità prima della sfida di campionato contro il Como sulle condizioni di Barella, problemi per De Vrij e difesa in emergenza.

Importanti novità dall'ultimo allenamento dell'Inter prima della sfida di campionato contro il Como.

Gli occhi erano puntati soprattutto su Nicolò Barella, che aveva saltato la gara di Coppa Italia dopo il problema muscolare accusato contro la Lazio.

Ma durante l'ultima seduta ad Appiano Gentile c'è da registrare un problema per Stefan De Vrij, che aprirebbe l'emergenza in difesa, dato che anche Darmian non è al meglio.