Barcellona-Osasuna, ricorso dopo il 3-0: cosa è successo con Iñigo Martínez

Il Barcellona ha battuto l'Osasuna venerdì, ma ora il club ospite promette battaglia in seguito all'utilizzo tra i blaugrana di Inigo Martinez.

La partita vinta dal Barcellona giovedì si è conclusa solo sul campo. Dal facile 3-0 del 27 marzo alla complicata questione per l'utilizzo di Inigo Martinez per cui la squadra sconfitta, l'Osasuna, ha fatto ricorso. Caos nella Liga all'indomani dei tre punti blaugrana, con gli ospiti che promettono battaglia a causa della gara giocata dal difensore di Flick, Iñigo Martinez.

Tutto comincia alcuni giorni fa, quando Iñigo Martinez non risponde alla chiamata della Spagna causa problemi fisici, rimanendo a Barcellona in vista delle nuove partite di Liga. Il problema, però, è che da regolamento, l'articolo 5 nello specifico, i giocatori che lasciano il ritiro della propria Nazionale o che non rispondono alla convocazione in entrambi i casi per motivi fisici non possono immediatamente scendere in campo con il proprio club.

Il Regolamento dello Statuto e del Trasferimento dei Giocatori della FIFA è chiaro in questo senso e per questo l'Osasuna si è scagliato contro il Barcellona, puntando su un forfait medico di Inigo Martinez non confermato dall'utilizzo da parte di Flick per la gara di giovedì.